«Пили молочко под папину игру»: невестка Валерии показала, как малышка Селин слушает фортепиано перед сном

Арсений и Лиана Шульгины стараются проводить всей семьей как можно больше времени.

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин недавно впервые стал отцом. На свет родилась дочка Селин, которую ему подарила молодая жена Лиана. Скоро малышке исполнится один месяц, и растет внучка у певицы не по дням, а по часам.

Арсений и Лиана стараются развивать у маленькой дочурки музыкальный слух. Перед сном папа периодически играет на фортепиано для жены и наследницы

«Вот такие вечера. Сегодня пили молочко под папину игру», — сообщила невестка Валерии.

Маленькая Селин тихо лежит у мамы на ручках, кажется даже, что спит. При этом молодая мамочка отметила, что ежедневно они стараются проводить как можно больше времени вместе.

К слову, Арсений Шульгин в настоящее время реализует себя в бизнесе. Талант к музыке у младшего наследника Валерии проявился довольно рано, в 4 года. И родители отдали его в школу им.Гнесиных. Кроме того, он окончил Московский государственный колледж музыкального исполнительства им. Ф. Шопена по классу фортепиано.

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