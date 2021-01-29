«Миндаль»: Ксения Бородина похвасталась новым ярким маникюром

Ксения Бородина сделала карьеру телеведущей, долгое время помогая на проекте «Дом-2» одиноким сердцам обретать друг друга. Почти 16 лет в эфире длилась телестройка, но в конце 202 года его продюсеры объявили о закрытии. Поклонники всерьез забеспокоились, что Бородину больше не увидят на телеэкранах. Однако, девушка продолжила вести ток-шоу на ТНТ с коллегой Ольгой Бузовой.

Поскольку Бородина – девушка медийная, ей необходимо продумывать свой образ до самых мелочей. Красавица очень часто устраивает себе шопинг, оставляя в бутиках баснословные деньги, а также ухаживает за собой. Накануне Ксения отправилась на маникюр, результат которого, по просьбам поклонников, показала у себя в микроблоге.

«Миндаль», — указала нынешнюю форму своих ногтей теледива.

На руках Бородиной красовались ярко-алые ногти – девушка решила добавить цвета в образ. Обычно Ксения предпочитает более спокойные оттенки нюдовых или других пастельных тонов.

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