«Какие ножки»: похудевшая Дайнеко позировала в ярком бикини у бассейна

Несколько дней назад Виктория Дайнеко вернулась с Мальдивских островов, где проводила новогодние каникулы. В своем Instagram певица продолжает делиться с фанатами снимками с отдыха. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала у бассейна в бикини. Фанаты отметили, что Вика весьма похудела, но не забыли засыпать ее комплиментами.

«Ах, какие ножки! Какая красивая! Обворожительная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что на Мальдивах в эти дни отдыхают и другие звезды шоу-бизнеса. Среди них Ксения Собчак с Константином Богомоловым. Телеведущая привыкла отдыхать с шиком, поэтому виллой стоимостью 350 000 рублей в сутки она уже никого почти не удивила.

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