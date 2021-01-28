«Идеальная»: Подольская в коротких шортиках блеснула стройными ногами

Три месяца назад артистка стала мамой во второй раз.

Осенью прошлого года Наталья Подольская стала мамой во второй раз. Владимиру Преснякову она вновь подарила сына. Мальчика назвали Ваней. В своем микроблоге певица делится трогательными моментами первых дней жизни малыша, показывая, как укладывает его спать, кормит или выходит на прогулку. Но при этом не забывает делиться и собственными снимками. На этот раз Наталья решила опубликовать свое фото, на котором запечатлелась в коротких шортиках, блеснув стройными ногами.

«Как жизнь молодецкая?» — спросила Подольская у фанатов.

Конечно, ее тут же засыпали комплиментами.

«Идеальная, красотка! Вы все моложе и моложе!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Подольская поделилась секретом своего ухода за кожей. 38-летняя артистка решила делать омолаживающий массаж на лицо.

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