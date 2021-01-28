Кровать с балдахином и оленята: Топурия показала спальню новорожденного сына в кремовых тонах

Вокалистка группы «А’Студио» стала мамой во второй раз в конце января.

Кети Топурия никогда не скрывала, что мечтает о большой семье. Девушка была в браке с Львом Гейхманом, когда родила дочку Оливию. Но в 2017 году они расстались. После неудачных романов певица встретила дипломата Льва Деньгова, который смог сделать артистку счастливой. На этот раз ей не пришлось ждать свадьбы четыре года. Они поженились в ноябре, когда певица уже не скрывала свою беременность.

Поклонники с нетерпением ждали, когда у Кети родится ребенок. Мальчик появился на свет 21.01.21. Кроху пара назвала необычным именем Адам. На днях певицу забрал из элитного роддома муж. В особняке девушка обнаружила букеты и даже корзины с цветами. А теперь она похвасталась тем, как обустроила детскую. Топурия сняла на видео интерьер комнаты. На стенах, покрашенных в пудровый цвет, теперь висят картины-скульптуры с оленятами.

Главным атрибутом спальни стала светлая кровать с кремовым балдахином. Шелковыми бантами ткань была привязана к краям кроватки, а у изголовья висели музыкальные игрушки. Все было оформлено в одной гамме.

Также Кети похвасталась подарками. Она получила запасы сухариков, а также первое фото сына. В кадре запечатлены его маленькие ножки в роддоме. Поклонники восхитились вкусом певицы. Интерьер детской спальни привел их в восторг.

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