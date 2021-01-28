«Повезло Пугачевой!»: Галкин похвастался атлетическим телом на пляжном фото

Так артист выразил свою тоску по лету.

Максим Галкин, в отличие от многих российских звезд, воздержался от поездок в жаркие страны на зимних каникулах. Вместе с женой Аллой Пугачевой он ограничился в это время общением с друзьями и прогулками возле своего замка.

Возможно, именно поэтому артист почувствовал невыразимую тоску по солнцу и теплу. Свое настроение он показал в личном блоге весьма оригинальным способом, выложив в Сеть снимок с голым торсом.

«А когда лето будет?» — спросил он своих фолловеров.

«Через 124 календарных дня, Максим Александрович», «У кого как. Как всегда, 90% населения живет по календарю», «Летом», «Официально — 1 июня», — ответили ему подписчики.

Многие пользователи заметили, что муж Аллы Борисовны находится в великолепной форме. «Бог мой, какие мышцы», «Бицепсы зачетные, респект», «Настоящий Аполлон!», «Повезло же Пугачевой!» — также отметились люди в комментариях.

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