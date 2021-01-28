«Икры – мощь!»: Джованна Антонелли в мини-шортах с разрезами устроила пробежку вдоль океана

Примерно в таких местах ее героиня Жади из сериала «Клон» встречалась со своим возлюбленным Лукасом.

Джованна Антонелли полюбилась россиянам по роли Жади в бразильском сериале «Клон» еще 16 лет назад. История долгой любви марокканки и бразильца с тайными встречами у океана глубоко запала в души отечественному зрителю.

Сейчас звезде уже 44 года, но она по-прежнему находится в отличной форме, регулярно занимаясь спортом вместе со своим мужем режиссером Леонарду Ногейра. В личном блоге актриса поделилась кадрами, где она предстает на пробежке в Рио-де-Жанейро, примерив спортивные шортики и майку.

От глаз фолловеров не ускользнули знакомые пейзажи, ведь практически точно такие они видели в теленовелле. Кроме того, поклонники были впечатлены мышечной массой звезды.

«Икры – мощь!», «А не здесь ли Жади с Лукасом встречалась?», «Ох, в какой вы роскошной физической форме», «Обожаемая Жади. И снова лицо прикрыла, но теперь маской…. Такую внешность нельзя скрывать, вы очень красивы!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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