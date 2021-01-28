При этом мама комика не смогла встать с места и закрыла лицо руками.

Стендап-комика Александра Шаляпина проводили в последний путь под нескончаемые и бурные аплодисменты. При этом убитая горем мама звезды сидела на стуле, закрыв лицо руками.

Для нее смерть любимого сына стала сильнейшим психологическим ударом, от которого ей уже, будем честны, вряд ли когда-то удастся до конца оправиться. На месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

Напомним, что Александр Шаляпин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Проститься с ним пришли его друзья, коллеги и близкие люди. Среди прочих в зале была артистка Елена Борщева и комик Руслан Белый. Он, кстати, выступил на траурной церемонии с небольшим стендапом и заметил, что его покойный друг был бы рад большому количеству телекамер в зале.

Напомним, что предполагаемой причиной смерти Александра Шаляпина стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку. Прощание с Александром Шаляпиным завершилось в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

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