«Да у нее кубики на животе!»: экс-звезда «Дома-2» Ольга Солнце показала фигуру в дерзком бикини

В этом году Мальдивы особенно популярны у российских звезд, причина кроется не только в красоте и комфорте этого места, но и ограничениях, которые наложили многие страны на въезд туристов. На островах, к примеру, этой зимой отметились Ксения Собчак, Дмитрий Маликов, Маша Горбань, Ксения Бородина, Джиган, певица Нюша и многие другие.

Уехала сюда «перезагружаться» и экс-звезда «Дома-2» Ольга Солнце. Она была на проекте в первом звездном составе, строила долго отношения с Маем Абрикосовыми, по мнению Алены Водонаевой, была негласным лидером среди участников телестройки.

Здесь девушка показала свою фигуру во всей красоте, примерив черное мини-бикини. К удивлению поклонников, формы Ольги оказались очень мускулистыми, судя по всему, после проекта она активно занималась спортом.

«Да у нее кубики на животе!», «Вот это мощь!», «Ого, мускулы впечатляют», «Накачанная какая, обалдеть», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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