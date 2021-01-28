«У него было много классных жен»: Белый выступил с небольшим стендапом на прощании с Шаляпиным

Комик Руслан Белый на прощании со своим коллегой Александром Шаляпиным выступил с небольшим стендапом перед собравшимися. На месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.
«Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер. А вообще у него всего было много: много татуировок, много шуток, много классных жен. Но он многих опередил».
После этого слово взяла мать комика, которая почти всю траурную церемонию рыдала навзрыд.
«Всем спасибо большое, что пришли. Я была против, чтобы он был артистом, но он сам выбрал этот путь. Все жены его безумно любили! Театр тоже любил. Костя Райкин как-то сказал, что ему надо дикцию менять. И он изменил. Его отец был талантливейшим человеком. Все Шаляпины в душе артисты. Жизнь у него была очень счастливая, он объездил весь мир», — заметила женщина.
Напомним, что предполагаемой причиной смерти Александра Шаляпина стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку. Прощание с Александром Шаляпиным проходит в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.