«У него было много классных жен»: Белый выступил с небольшим стендапом на прощании с Шаляпиным

Комик Руслан Белый на прощании со своим коллегой Александром Шаляпиным выступил с небольшим стендапом перед собравшимися. На месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

«Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер. А вообще у него всего было много: много татуировок, много шуток, много классных жен. Но он многих опередил». Руслан Белый

После этого слово взяла мать комика, которая почти всю траурную церемонию рыдала навзрыд.

«Всем спасибо большое, что пришли. Я была против, чтобы он был артистом, но он сам выбрал этот путь. Все жены его безумно любили! Театр тоже любил. Костя Райкин как-то сказал, что ему надо дикцию менять. И он изменил. Его отец был талантливейшим человеком. Все Шаляпины в душе артисты. Жизнь у него была очень счастливая, он объездил весь мир», — заметила женщина.

Напомним, что предполагаемой причиной смерти Александра Шаляпина стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку. Прощание с Александром Шаляпиным проходит в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

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