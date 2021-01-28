«Мы лечились, он показывал хорошие результаты»: врач Шаляпина рассказал о его зависимостях

По словам мужчины, комик в разные периоды своей жизни употреблял наркотики и сильно пил.

Лечащий врач покойного комика Александра Шаляпина на церемонии прощания со звездой рассказал, что стендапер как мог сражался со своими зависимостями. Он, в частности, употреблял наркотики и пил алкоголь. На месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

«Он однажды пришел ко мне и честно рассказал о своих проблемах с алкоголем. Он также употреблял наркотики. Мы лечились, он показывал очень хорошие результаты, но, к сожалению, не удержался. Раньше он успешно справлялся с наркотиками. Ходил на терапевтические курсы уже в реабилитационном центре. Был самым ярким и старшим участником этих курсов. Говорил и веселые, и страшные вещи». Лечащий врач Александра Шаляпина

Напомним, что предполагаемой причиной смерти Александра Шаляпина стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку. Прощание с Александром Шаляпиным проходит в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

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Стендап-комик Александр Шаляпин успешно играл в спектаклях Театра. Doc. Стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». Александр был дважды женат. От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

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