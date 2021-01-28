Безутешная мать Александра Шаляпина рыдала около гроба так рано ушедшего из жизни сына

Женщина долгое время не могла успокоиться и взять себя в руки.

Мать комика Александра Шаляпина рыдала около гроба сына, и никто был не в силах ее успокоить. Было видно, что женщина просто убита горем. Пережить такую трагедия не дай Бог никому. На месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

Стендап-комик Дмитрий Романов также пришел на траурную церемонию и попрощался со своим коллегой. Между тем на небольших экранах во время траурных речей показывают видео с участием артиста. Люди подходили к гробу по одному. В основном все молчали.

Напомним, что предполагаемой причиной смерти Александра Шаляпина стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти. Прощание с Александром Шаляпиным проходит в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

Александр Шаляпин успешно играл в спектаклях Театра. Doc. Стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». Александр дважды женат. От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

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