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Безутешная мать Александра Шаляпина рыдала около гроба так рано ушедшего из жизни сына

Женщина долгое время не могла успокоиться и взять себя в руки.

Безутешная мать Александра Шаляпина рыдала около гроба так рано ушедшего из жизни сына
Александр Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyap_in/

Мать комика Александра Шаляпина рыдала около гроба сына, и никто был не в силах ее успокоить. Было видно, что женщина просто убита горем. Пережить такую трагедия не дай Бог никому. На месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

Мама Александра Шаляпина
Мама Александра Шаляпина. Фото: Ольга Храбрых

Стендап-комик Дмитрий Романов также пришел на траурную церемонию и попрощался со своим коллегой. Между тем на небольших экранах во время траурных речей показывают видео с участием артиста. Люди подходили к гробу по одному. В основном все молчали.

Дмитрий Романов
Дмитрий Романов. Фото: Ольга Храбрых

Напомним, что предполагаемой причиной смерти Александра Шаляпина стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти. Прощание с Александром Шаляпиным проходит в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

Александр Шаляпин успешно играл в спектаклях Театра. Doc. Стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». Александр дважды женат. От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

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