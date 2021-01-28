«Красивая!»: дочь Маликова и Изаксон позировала на Мальдивах в папиной кепке и лифе-бандо

Стеша проводит отпуск на островах с родителями и сыном Марком.

Семья Дмитрия Маликова в настоящий момент отдыхает на Мальдивах, народный артист прибыл на курорт с женой Еленой Изаксон, дочкой Стефанией и сыном Марком. Звезды специально подгадали с отпуском, чтобы отпраздновать здесь дни рождения мальчика и композитора.

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На днях маленькому блондину исполнилось три годика, ранним утром ресторан отеля, в котором остановились родственники, устроил для малыша сюрприз, презентовав ему шоколадный торт со свечами.

Ну а теперь настала очередь Дмитрия Маликова, ему 29 января исполнится 51 год. Он младше своей жены на 7 лет, но это нисколько не смущает пару.

О том, что их семья находится в ожидании праздника, публике сообщила Стефания, написав об этом в Instagram. Пост она украсила снимком с отцом, примерив его бейсболку в комплекте с васильковым купальником-бандо.

«Папина кепка пришлась мне по вкусу», — сказала она.

«Какая же вы все-таки красивая девушка, выходите когда-нибудь в прямой эфир, было бы интересно узнать вас получше», «Какие вы красивые», «Да, симпатичный парнишка в кепке!», «У папы улыбка на уровне рефлекса», «Вам идет!» — прокомментировали снимок фолловеры.

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