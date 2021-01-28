«Очень жаль, что так произошло»: Борщева не сдержала слез на прощании с Шаляпиным

Бывшая участница шоу «Comedy Woman» известная артистка юмористического жанра Елена Борщева расплакалась на прощании с комиком и стендапером Александром Шаляпиным. На месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

«Я всегда к нему относилась с большим уважением. Очень жаль, что все так произошло», — сказала юмористка со слезами на глазах и больше не смогла вымолвить не слова.

Напомним, что предполагаемой причиной смерти Александра Шаляпина стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти. Прощание с Александром Шаляпиным проходит в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

Александр Шаляпин успешно играл в спектаклях Театра. Doc. Стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». Александр дважды женат. От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

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