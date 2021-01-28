Родные рыдали и не находили себе места около гроба комика Александра Шаляпина

Известный юморист, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством несколько дней назад.

Родные и близкие известного российского комика Александра Шаляпина рыдали около его гроба и не находили себе места. Напомним, что на месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

Между тем стражи правопорядка озвучили свою версию, что случилось со звездой. Предполагаемой причиной смерти Александра Шаляпина стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти. Прощание с Александром Шаляпиным проходит в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

Комик являлся участником Stand Up Show на ТНТ. Также он был актером, снимался в фильмах и сериалах «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Страна Оз», «Бабушка легкого поведения» и многих других проектах.

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Александр Шаляпин успешно играл в спектаклях Театра. Doc. Стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». Александр дважды женат. От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

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