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Родные рыдали и не находили себе места около гроба комика Александра Шаляпина

Известный юморист, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством несколько дней назад.

Родные рыдали и не находили себе места около гроба комика Александра Шаляпина
Александр Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyap_in/

Родные и близкие известного российского комика Александра Шаляпина рыдали около его гроба и не находили себе места. Напомним, что на месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

Гроб с телом Александра Шаляпина
Гроб с телом Александра Шаляпина. Фото: Ольга Храбрых

Между тем стражи правопорядка озвучили свою версию, что случилось со звездой. Предполагаемой причиной смерти Александра Шаляпина стало самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти. Прощание с Александром Шаляпиным проходит в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

Комик являлся участником Stand Up Show на ТНТ. Также он был актером, снимался в фильмах и сериалах «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Страна Оз», «Бабушка легкого поведения» и многих других проектах.

Александр Шаляпин успешно играл в спектаклях Театра. Doc. Стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». Александр дважды женат. От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

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