На Троекуровском кладбище Москвы началось прощание с комиком Александром Шаляпиным

Мужчина несколько дней назад покончил жизнь самоубийством.

В Москве в похоронном доме Троекурово началось прощание с известным российским стендам-комиком Александром Шаляпиным. Родные и близкие собрались в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища, чтобы проводить стендап-артиста в последний путь. На месте события работает спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

Отметим, что смерть звезды до глубины души потрясла всех его близких и коллег. По поводу его раннего и такого внезапного ухода из жизни высказывались многие друзья, с которыми он в разные годы жизни сотрудничал. В частности, резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов.

Напомним, что Александр Шаляпин покончил жизнь самоубийством. Он являлся участником Stand Up Show на ТНТ. Также он был актером, снимался в фильмах и сериалах «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Страна Оз», «Бабушка легкого поведения» и многих других проектах.

больше по теме Стали известны место и дата прощания с покончившим с собой стендапером Александром Шаляпиным Похороны пройдут в ближайший четверг, 28 января.

Шаляпин с успехом играл в спектаклях Театра. Doc. Стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». Александр был дважды женат. От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

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