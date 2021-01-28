«Прикрывается моими интересами в алчных целях»: сын Легкоступовой о вступлении Фирсова в права наследства

Сын покойной певицы Валентины Легкоступовой — Матвей подтвердил, что муж его матери яхтсмен Анатолий Фирсов вступил в права наследства на квартиру звезды в Москве. По его словам, сам он живет сейчас вместе с сестрой и ее семьей. Они поддерживают друг друга. Так им проще справиться с обрушившейся на них бедой — потерей любимого человека.

«Бог ему судья, но не надо прикрываться моими интересами в своих алчных целях. Свои интересы я в состоянии отстаивать сам, а если Фирсов хочет завладеть маминым имуществом, на которое она зарабатывала всю свою жизнь, и самое обидное для нас — в чем заключается вся память о маме — исполнять и заявлять права на ее песни, которые принесли ей народную любовь и славу, то не надо прикрываться моими интересами». Матвей Легкоступов

По словам Матвея, он хочет, чтобы Фирсов озвучил свои истинные мотивы женитьбы на его матери. Как заметил мужчина, он уверен, что вина яхтсмена в смерти женщины, безусловно, есть. По его словам, Фирсов мог вовремя обратиться в клинику за помощью и спасти его мать, но не сделал этого. Как он заметил, даже если вина яхтсмена и косвенная, то ему дальше с этим жить, сообщает riafan.ru.

Напомним, что уголовное дело по факту смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» так и не возбуждено. При этом родственники Валентины Легкоступовой уверены, что Фирсов может быть причастен к тем травмам, которые она получила, находясь вместе с ним в квартире.

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