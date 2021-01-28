Сладко и по-домашнему: Юдашкин показал свой милый завтрак в деревенском стиле

Пара Валентина и Марины Юдашкиной считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Они полюбили другу друга, когда речи ни о какой славе кутюрье и в помине не было, вместе вставали на ноги, воспитывали дочь Галину, теперь радуются маленьким внукам Аркаше и Толеньке.

На светских мероприятиях они всегда вместе и практически везде трепетно держат друг друга за руки. Марина, несмотря на статус звездной жены, старается дома окружить любимого заботой, нередко балуя его собственноручной стряпней, накрывая на стол как при приемах гостей в особняке, так и просто – за завтраком.

Одну из таких уютных домашних трапез в деревенском стиле Валентин показал в личном блоге, не исключено, что аппетитные прянички в сахарной пудре испекла как раз его жена. К выпечке модельеру также подали два вида варенья. Дизайнер одежды любит по утрам есть сладкое, обычно у него на столе совсем немного блюд, но сервированы они всегда красиво и с душой.

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