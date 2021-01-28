Жена Ефремова отказалась присылать ему передачки из-за отказа отдать ей права на банковскую ячейку

Актер незадолго до заключения под стражу обналичил все свои счета.

Жена актера Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии, Софья Кругликова заявила, что больше не собирается присылать ему передачки в колонию.

Дело в том, что незадолго до заключения под стражу Ефремов обналичил все свои счета. Деньги он запер в банковской ячейке, к которой есть доступ только у него.

Интересно, что Софья Кругликова с произволом мужа мириться не собирается. Она присылает в тюрьму своих адвокатов и требует средства на содержание их семьи. Дело в том, что ее деньги стремительно подходят к концу. Он же пока стоит на своем и передавать права на банковскую ячейку не намерен, сообщает телеграм-канал Mash.

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Напомним, что летом прошлого года Михаил Ефремов совершил ДТП в центре Москвы. Причем в момент происшествия актер был сильно пьян. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и подробно освещалась в СМИ. В итоге за свой проступок он отправился в колонию.

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