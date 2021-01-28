«Сдобная и тугая»: Орлова показала свой животик без прикрас, представ в бикини на коленях

Ведущая запечатлелась на пляже с коктейлем в руках.

43-летняя Ольга Орлова недавно отдыхала со своим 50-летним бойфрендом Валерием в Дубае. Из Арабских Эмиратов звезда показала не одну роскошную фотографию в бикини, каждый раз вызывая восторг у публики.

Фолловерам было трудно поверить, что в своем возрасте ведущая обладает столь роскошной фигурой. Пышная грудь, тонкая талия и стройные ноги всегда бурно обсуждались народом в Сети. После пары недель в Москве Ольга вновь выставила в свой блог кадр в персиковом бикини. Как оказалось, Орлова решила обнародовать снимок, который она сделала ранее в отпуске.

На фото она запечатлелась в эффектной позе на коленях, с коктейлем в руках. Звезда не стала обрабатывать кадр фотошопом, показав свои рельефные бедра и красивый животик в естественном виде.

«Олечка, фото – огонь!», «Фигурка — просто огонь в огне», «Очень красивая», «Счастливая женщина», «Сдобная и тугая фигурочка. Самый сок!», «Роскошная леди с безупречной фигурой», — прокомментировали кадр Орловой фолловеры.

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