«Это был какой-то бзик»: Илья Носков объяснил, почему все их с женой дети рождались дома

Актер Илья Носков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жене Полине, с которой он вместе уже 16 лет и которая родила ему троих детей. Также он вспомнил их историю знакомства.

«Я был в Санкт-Петербурге, когда познакомился с будущей женой. Зашел в заведение, а она там с подругами играла на бильярде. Она мне сразу приглянулась. Я взял у нее телефончик. Сходил с ней в театр. И вот с тех пор мы больше не расставались. Полина училась заочно. Мы виделись два раза в месяц. В 2004 году мы поженились и повенчались».

Илья Носков

Как отметил актер, все их трое детей рождались дома, а не в больнице. «Это был какой-то бзик. Я брал всю ответственность на себя. Роды – это естественный и нормальный процесс. Мы знали с женой все досконально, поэтому решились рожать дома. За это благодарен супруге. Кстати, моя жена с каждым годом только хорошеет, мудреет. Она у меня неимоверная красотка. Она к театру не имеет никакого отношения. По профессии менеджер по подбору персонала на английском языке», — сказал Носков.

Напомним, что Илья Носков получил большую известность по роли Эраста Фандорина в детективно-историческом сериале «Азазель». Лента вышла на экраны в 2002 году.

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