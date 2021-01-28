«Будем привлекать Шнура к уголовной ответственности»: Пригожин ответил лидеру «Ленинграда»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не оставит без внимания поступившее на него заявление в полицию от музыканта Сергея Шнурова. Как известно, тот обратился в правоохранительные органы и заявил, что муж певицы Валерии якобы угрожал ему. Он попросил соответствующие органы провести проверку скандальной ситуации.

«Он просто занимается самопиаром. Будем привлекать Шнура к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос». Иосиф Пригожин

Адвокат Пригожина Сергей Жорин заметил, что Шнуров решил неожиданно переквалифицироваться в потерпевшие. Он поинтересовался в стихах или нет жалоба певца. Также он сказал, что пока уведомлений от Шнурова и его представителей на их адрес не поступало. Без ответа, если оно все-таки придет, Жорин его точно не оставит, сообщает «СтарХит».

Напомним, что конфликт между звездами начался с нелестных высказываний Шнурова в адрес Валерии. Позже последовала череда взаимных оскорблений. Казалось, что конфликт исчерпан. В последние месяцы звезды не напоминали о себе. Однако теперь видно, что дело приобрело новый поворот.

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