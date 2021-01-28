На радость публике: Кравченко в цветочном платье подчеркнула «ложбинку греха» золотой подвеской

Татьяне Кравченко в декабре исполнилось 67 лет, в свои годы она продолжает радовать поклонников оптимизмом и жизнерадостностью. Лучезарный характер актрисы нередко проявляется и в ее образах.

Артистка часто появляется на публике в сочных нарядах или украшенных ярким принтом. Летом, к примеру, на даче она засветилась в фиолетовой тунике и стильных очках-телевизорах.

Также звезда «Сватов» примеряла платье в цветах с акцентом на V-образный вырез. Линию декольте французы поэтично называют «ложбинкой греха», о чем недавно рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» на Первом. Эта деталь, по мнению историка моды, является одной из самых привлекательных.

Татьяна Кравченко подчеркнула вырез золотым кулоном с подвеской. И, конечно же, еще одним украшением артистки стала ее очаровательная улыбка.

«Какая вы жизнерадостная», «Приятно на вас смотреть, вы всегда в отличном настроении», «Обожаю вас», «Сваты» смотрю взахлеб», «Моя самая любимая актриса, самая красивая и самая добрая», «Такая харизматичная», — прокомментировали фото Кравченко пользователи Сети.

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