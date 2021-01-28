«Ох, уж эти коленки»: Носков без памяти влюбился в Орбакайте на съемках «Московской саги»

Актер Илья Носков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свою работу в киноромане «Московская сага». Картина вышла на экраны в 2004 году. Вместе с ним в главной роли снялась актриса и певица Кристина Орбакайте.

Ведущий Борис Корчевников показал сценку из той картины. На кадрах Носков припал к ногам Орбакайте и целует ее. «Ох, уж эти коленки», — только и смог вымолвить Илья Носков.

«Я был влюблен в Кристину. Это большое благо, когда партнер влюбляется в партнершу, как в героиню. Бывают красивые партнерши, но на съемочной площадке между актерами несовместимость. Кристина меня поразила. Она — удивительный человек. Это такой большой подарок в жизни».

Илья Носков

Отметим, что уже много лет Илья Носков женат на девушке по имени Полина. Они познакомились в одном из кафе Санкт-Петербурга и с тех пор не расстаются.

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