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«Ко мне завтра придет монстр и съест меня»: Инна Королева высказалась о седьмом сезоне «Сватов»

Как отметила актриса, у нее нет точной информации, когда культовый сериал выйдет на экраны.

«Ко мне завтра придет монстр и съест меня»: Инна Королева высказалась о седьмом сезоне «Сватов»
Инна Королева. Фото: Globallookpress.com

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась запись, которую ранее разместила в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков, звезда сериала Инна Королева. Один из поклонников спросил ее, когда уже, наконец, на экраны выйдет седьмая часть «Сватов».

«Ко мне завтра придет монстр и съест меня. Я не знаю, когда выйдет седьмой сезон «Сватов». Клянусь, что знала бы, то выдала вам давно».

Инна Королева

Ранее актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Женечки Ковалевой, отмечала, что ей каждый день задают этот вопрос. Ее маленькая жизненная мечта завершить работу над седьмой частью «Сватов» в этом году.

Кстати, актер Федор Добронравов отмечал, что в этом вопросе многое будет зависеть от того, откроются или нет летом границы между странами, закрытые из-за пандемии в прошлом году. Дело в том, что «Сваты» снимаются в Белоруссии. Если пандемия продолжит бушевать, то съемки могут перенести на 2022 год.

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Анна КошмалБелоруссияИнна КоролеваСериал "Сваты"Федор Добронравов