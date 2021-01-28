Элегантная пара: Пугачева в канареечном кардигане-лапше и брюках-трубах отметилась в свете с мужем

Алла Пугачева поддержала тренд на желтые оттенки, представ в свете с мужем в комплекте, состоящим из кардигана-лапши и брюк-труб в канареечных тонах. В пандан с ними звезда примерила черный лонгслив. Она также украсила шею массивным золотым ожерельем, а в качестве аксессуарной группы выбрала небольшую сумочку из лаковой кожи

Максим Галкин нарядился в одном стиле со своей женой, сделав акцент на другом цвете – белом, который тоже сейчас в тренде. Об этом ранее рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор». Он замечал, что этот колор хоть и не практичный, но привлекает к себе внимание и сразу делает н облик более торжественным.

Касательно желтых тонов, историк моды выделял особенно актуальные сегодня оттенки шафрана, лимонный и гоголя-моголя.

Снимок с выходом в свет звездной пары разместил на своей площадке фан-аккаунт звездной семьи. Почитатели артистов не смогли равнодушно пройти мимо него, написав множество комментариев.

«Куда Алла девает одежду, которую уже поносила? Она всегда в новом! Шикарный образ!», «Какие красивые!», «Цвет очень освежает Аллу Борисовну», «Наши любимые, как люблю на вас любоваться. Всегда такие стильные и красивые», «Отлично смотритесь вместе!» — отметились пользователи Сети.

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