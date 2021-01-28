Красивый ракурс: Горбань в модной кепке и косухе со змеиным принтом засветила упругую грудь

34-летняя звезда сериала «Кухня» Мария Горбань часто делится со своей миллионной аудиторией в Instagram снимками довольно откровенного содержания. Девушка обожает путешествовать, поэтому в ее профиле очень много фотографий в бикини. Ничего удивительного: красавица обладает идеальной фигурой без растяжек и целлюлита, поэтому может себе позволить любые ракурсы.

На новом снимке, которым поделилась Горбань, девушка позирует в рабочей обстановке – сейчас актриса задействована в новом сериале «Проект «Анна Николаевна 2» вместе с Зоей Бербер. И звезды решили запечатлеться на память на совместном селфи.

«Ваши предположения, в каком проекте мы снимаемся?», — решила загадать загадку подписчикам звезда.

Горбань позировала для кадра, пикантно приоткрыв откровенное декольте в косухе со змеиным принтом. Образ завершила кепка и роскошные голливудские локоны.

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