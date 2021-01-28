«Это крокодильи слезы»: Королева высказалась после покаяний подруги Шульженко

Певица Наташа Королева заявила, что не принимает извинений со стороны подруги Анастасии Шульженко Миланы Миломановой. Как известно, та извинилась перед семьей звезды и заметила, что раскаивается в своих поступках. С Анастасией Шульженко, в частности, они больше не общаются.

«Это крокодильи слезы! Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу! Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят, кто прав, а кто виноват! Всем воздастся по закону!» Наташа Королева

По словам Наташи Королевой, она очень переживает за своих близких, которые историю с изменой ее мужа культуриста Тарзана приняли близко к сердцу. Они, как заметила исполнительница, потратили кучу нервов из-за произошедшего. Особенно сильно переживала мать Королевой. Кстати, сейчас певица в Майами около родительницы. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы ее успокоить после той истории, сообщает «Собеседник».

Ранее Миломанова на всю страну призналась, что историю с изменой Тарзана они вместе с Шульженко затеяли ради новых подписчиков в Instagram. Девушкам может теперь светить реальный уголовный срок. Возбуждено дело по факту изготовления и распространения порнографии с участием Тарзана.

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