«Ларис, ну это ужас»: Гузеева получила в лицо волну критики от коллег за новую стрижку

Телеведущая решила преобразиться к съемкам программы, но что-то пошло не так.

61-летняя Лариса Гузеева является бессменной ведущей телепроекта «Давай поженимся!», на котором помогает одиноким молодым и не очень людям найти свою вторую половинку. Накануне актриса появилась в гримерке, чтобы приступить к съемкам очередных выпусков шоу, и стилист решил поэкспериментировать над имиджем звезды.

В итоге Гузеева предстала перед фанатами и коллегами с челкой. Она попросила некоторых присутствующих на площадке оценить ее бьюти-преображение. И оказалось, что не в восторге от новой внешности не только она сама.

— Ларис, ну это ужас, я считаю, — помотала головой одна из коллег. — Мне вообще не нравится, — подхватила другая.

Гузеева призналась, что стилист, обрезая челку, даже не предупредил ее о том, что в ход пойдут ножницы. И телеведущая, оценив результат стрижки, побежала рыдать в уборную. «Какой кошмар, какой кошмар! Ну, может, косыночку какую-то, что-то такое?», — попытались утешить телеведущую коллеги.

«Ну давайте. Или съемки отменяем», — отчаялась Гузеева.

Кстати, еще одна телеведущая решилась на смену имиджа. Звезда ТНТ Ольга Бузова довольно часто экспериментирует с внешностью, и на этот раз нарастила себе очень длинные белокурые локоны.

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