Отпуск в Голливуде с любимым: Клава Кока закрутила роман с блогером Дмитрием Гордеем

Певица Клава Кока в Instagram поделилась фотографией со своим возлюбленным. Им оказался, как многие и предполагали, популярный блогер Дмитрий Гордей.

«Однажды в Голливуде», — подписала она кадр.

Напомним, что впервые о бойфренде Клава Кока рассказала на шоу своей подруги Насти Ивлеевой в прошлом году. Правда, она заверила, что замуж за Гордея пока выходить не планирует. Как отмечала Клава Кока, она мечтает о детях, но всему свое время. В данный момент на первом месте для нее творческая карьера.

«Может, поженитесь?» «Какие вы все-таки красивые», «Счастья вам, ребята и прекрасного отдыха. Вы просто лучшие», «Невероятная парочка. Отдохните по полной программе», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что ранее Клава Кока встречалась с мужчиной, о котором позже не очень лестно отзывалась. По ее словам, любимый ее сильно ревновал и жить вместе с ним было для нее просто невыносимо.

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