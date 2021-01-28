Вот почему прогулял день рождения Бузовой: Киркоров едет с подопечной на «Евровидение» от Молдовы

Певец Филипп Киркоров в Instagram представил свою подопечную, с которой он отправится на песенный конкурс «Евровидение» в этом году. Это эффектная блондинка Наталия Гордиенко. Причем представлять в Роттердаме они будут Молдову.

«Теперь официально. Мы едем покорять «Евровидение» вместе с Натальей от Молдовы. Наша международная команда готовит очень сладкую премьеру! Я уверен, что мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет».

Филипп Киркоров

Отметим, что Наталия Гордиенко – победительница конкурса «Новая волна». Кстати, сам Киркоров в девяностых годах тоже выступал на «Евровидении» и занял более, чем скромное семнадцатое место. После этого он пообещал взять конкурс измором. Поп-король уже несколько раз приезжал на конкурс со своими подопечными и занимал призовые места. Правда, не первое.

больше по теме А где же наш поп-король?: Киркоров поддержал Манукяна и не пришел на день рождения Бузовой Музыканта не было заметно в зале.

Напомним, что несколько дней назад Киркоров не пришел на день рождения своей близкой подруги певицы Ольги Бузовой. Поползли слухи, что таким образом он поддержал ее бывшего бойфренда блогера Давида Манукяна. Теперь же становится ясно, почему поп-король не появился на празднике.

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