Две леди на прогулке: 58-летняя Эмма Малинина показала свою красивую маму

Александр Малинин с женой Эммой и близнецами Устиньей и Фролом давно обосновались в Европе. Муж с женой проживают в немецком Мюнхене, а их красавица дочь – в столице Великобритании, где учится на первом курсе Академии музыки. Сын не уезжал далеко от родителей – он поступил в местный университет кинематографии.

Заботливые родители регулярно навещают дочь в Лондоне. Это видно по микроблогу Эммы Малининой, который она активно ведет, и в котором у нее уже двести тысяч подписчиков. 58-летняя светская львица регулярно хвастается своими модными образами, делится секретами красоты и снимками с родными. На этот раз Эмма показала свою красивую маму, Клавдию Васильевну Романову.

Эмма с мамой отправились на вечернюю прогулку. Жена Малинина облачилась в шубку из натурального меха и платок, а ее мама – в пуховик и берет. При этом Клавдия Васильевна выглядит прекрасно для своих лет – она уже не просто бабушка, а дважды прабабушка. К слову, очевидно, что Устинья очень на нее похожа.

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