Только еда – 200 тысяч: во сколько обходятся детские праздники звездам вроде Асмус и Бородиной

Отечественные звезды хоть и жалуются второй год подряд на отсутствие заработков, денег на своих отпрысков не жалеют. И, если многие среднестатистические россияне перевели дни рождения своих детей в формат домашних праздников, представители российского шоу-бизнеса по-прежнему гуляют с душой и с размахом.

«Комсомольская правда» провела эксперимент и попросила составить смету детского торжества в одном из тех агентств, которое организовывает вечеринки для известностей. Набор услуг издание указало стандартный для наших звезд, без особых излишеств.

Услугами этой фирмы для своих детей уже воспользовались Кристина Асмус и Гарик Харламов, Ксения Бородина, Анна Хилькевич, Полина Гагарина, Юлия Ковальчук и другие популярные артисты.

В итоге сумма получилась примерно в 2 миллиона, из них: 200 тысяч за банкет без алкоголя (на 20 человек), 50 тысяч за сладкий стол (на 20 человек), от 4 до 8 тысяч за сказочный сценарий (минимум 2 часа), от 1,5 млн за выступление звезд (например, на дне рождения дочери Ксении Бородиной пел Niletto), от 20 тысяч за выступление дрессировщиков (за 20 минут), 3 тысячи за электронные пригласительные, 50 тысяч за декорации, банкетная комната – 1200 рублей за билет на 3 часа (минимум 6 билетов).

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