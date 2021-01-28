«Рассталась с тем, кого никто не видел»: Солнцев жестко прошелся по Волочковой и ее тайному экс-бойфренду

У Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой, как оказалось, общий не только день рождения – обе родились 20 января, — но и одновременно случившаяся личная драма. Поющая телеведущая после 35-летия объявила, что они с бойфрендом Давидом Манукяном расстались. Вскоре после этого балерина объявила о своем разрыве с таинственным Олегом, лицо которого она тщательно скрывала, но отношения настойчиво афишировала.

Экс-звезда «Дома-2», светский обозреватель Рустам Солнцев отреагировал сначала на драму Бузовой, а теперь прошелся по Волочковой. Он жестко и категорично заявил:

«Еще одна запойная рассталась с тем, кого никто не видел. Никогда», — подписал Солнцев.

Солнцев уверен, что виной всему алкогольная зависимость балерины. И неизвестно, как именно пристрастие повлияло на личную жизнь танцовщицы, вторят подписчики блогера: то ли он от нее сбежал, то ли она его выдумала подшофе.

«Хорошо, когда мужик выдуманный — хочу рассталась,хочу помирилась», «Сама придумала, сама поверила, сама рассталась», «Так Рука и носок,которые Настька фотала и выставляла(якобы ее любимый),а это муж Лолочки (домработницы)позировал», «Олежа — добрый и терпеливый парень, не бедный. Она его довела своей непорядочностью и неадекватом, и он ее бросил на Новый Год. Не благодарите», — пишут знающие люди в комментариях.

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