«Арбузно-дебелая»: Чехова в тесном лифчике, томно возлежа в воде, показала роскошную грудь крупным планом

Фигурой 43-летней Анфисы Чеховой восхищаются тысячи поклонников по всей стране. Она была хороша как в пору своей явной пышнотелости, так и теперь, после того, как похудела. Телеведущая смогла создать форму, которая особенно нравится мужчинам – с тонкой талией, но при этом внушительной грудью и бедрами.

В личном блоге звезда нередко публикует кадры в провокационных нарядах, демонстрируя свою фигуру во всей красе. На этот раз она предстала в бикини, лиф которого с трудом удерживал ее «благодатные вершины». Именно так китайцы поэтично называют женскую грудь. Поклонники Анфисы пришли в восторг от этого зрелища!

«Арбузно-дебелая грудь, отпад», «Купальник тесноват немного, но это даже красиво», «Зарыться бы в них!», «Шикарная женщина, формы – зачет!», «Вы действительно уникальная девушка!», «С вами, Анфиса, не утонешь!», «Ах, какая роскошная грудь», «Красивая какая! И купальник великолепный!» — прокомментировали снимок пользователи Сети.

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