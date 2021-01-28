«Такие мужчины особенны для меня»: Яна Кошкина уткнулась откровенным декольте в грудь Олегу Меньшикову

Актриса в красном платье на запах с пайетками позировала с мэтром кино.

30-летняя звезда фильма «Красотка в ударе» и шоу «Однажды в России» на ТНТ Яна Кошкина – девушка яркая. Помимо красоты, она обладает роскошной фигурой и пышным бюстом, который всячески старается выгодно подчеркнуть, предпочитая декольтированные наряды.

Красавица избирательна в мужчинах, а потому до сих пор не замужем. К сильному полу она предъявляет высокие требования. Однако, изредка актриса дает подсказки соискателям своего вакантного места в сердце, и на этот раз рассказала про типаж, перед которым точно не сможет устоять.

«Есть такой определенный, крайне редкий типаж мужчин, от которых у меня захватывает дух, подкашиваются ноги, и если попытаться вымолвить хоть какие-то слова, скорее всего это будет набор непонятных звуков», — призналась звезда.

В присутствии таких мужчин Кошкина покрывается румянцем от смущения, забывает о том, что она – одна из самых сексуальных женщин страны, и вообще теряется.

«Такие мужчины — особенны для меня, и всегда выделяются из тыся

И в качестве примера она привела Олега Меньшикова, звезду театра и кино. Девушка позировала с 60-летним Народным артистом, прижавшись к нему пышной грудью, в алом декольтированном платье из пайеток.

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