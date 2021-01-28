Кроваво-красные лепестки роз на белом полотне снега: как выглядит могила Фриске спустя пять лет

На Николо-Архангельском кладбище она считается одной из самых посещаемых.

Жанна Фриске умерла летом 2015-го года от рака головного мозга. Похоронили звезду на Николо-Архангельском кладбище. И все пять лет к месту ее упокоения не зарастает народная тропа. Цветы здесь есть всегда, а с наступлением холодов и появления снега ее погост украшают лепестками роз.

Сейчас уже трудно сказать, когда зародилась эта традиция, однако охранники видят, что чаще всего это делают девушки. Постоят немного и рассыпают, а еще, как пишет «Экспресс-газета», посетительницы берут снег с места упокоения звезды. Как рассказали местные сторожа, к ним иногда подходят и спрашивают: где, дескать тут могила Фриске, которая удачу в любви приносит? Оказывается, некоторые женщины верят, что нехитрые ритуалы могут привлечь интерес их избранников.

Корреспондент ЭГ запечатлел на фото эти алые, словно капли крови, лепестки, красиво разбросанные по белому полотну снега. В вазах также стоят букеты, есть несколько лампадок. С портрета взирает на публику красавица-Жанна, также ее образ увековечен в статуе в полный рост.

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