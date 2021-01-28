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Кроваво-красные лепестки роз на белом полотне снега: как выглядит могила Фриске спустя пять лет

На Николо-Архангельском кладбище она считается одной из самых посещаемых.

Кроваво-красные лепестки роз на белом полотне снега: как выглядит могила Фриске спустя пять лет
Жанна Фриске. Фото: Global look press

Жанна Фриске умерла летом 2015-го года от рака головного мозга. Похоронили звезду на Николо-Архангельском кладбище. И все пять лет к месту ее упокоения не зарастает народная тропа. Цветы здесь есть всегда, а с наступлением холодов и появления снега ее погост украшают лепестками роз.

Сейчас уже трудно сказать, когда зародилась эта традиция, однако охранники видят, что чаще всего это делают девушки. Постоят немного и рассыпают, а еще, как пишет «Экспресс-газета», посетительницы берут снег с места упокоения звезды. Как рассказали местные сторожа, к ним иногда подходят и спрашивают: где, дескать тут могила Фриске, которая удачу в любви приносит? Оказывается, некоторые женщины верят, что нехитрые ритуалы могут привлечь интерес их избранников.

Как выглядит могила Фриске спустя пять лет.
Как выглядит могила Фриске спустя пять лет. Фото: Алена Нестерова/ »Экспресс-газета»

Корреспондент ЭГ запечатлел на фото эти алые, словно капли крови, лепестки, красиво разбросанные по белому полотну снега.  В вазах также стоят букеты, есть несколько лампадок. С портрета взирает на публику красавица-Жанна, также ее образ увековечен в статуе в полный рост.

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