«Лежим отдыхаем»: невестка Валерии показала, как малышка Селин ждет папу с работы

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, в первый день нового года впервые стал папой. Его молодая жена Лиана родила долгожданную дочку, которую назвали необычным именем Селин. Совсем скоро внучка Валерии отметит 1 месяц, и молодая мама малышки периодически делится тем, как растет и развивается кроха.

На видео, которым поделилась Лиана, мама нежно прижимает малышку к себе. В кадр попали лишь крохотные ножки Селин.

«Лежим отдыхаем с мамочкой, да, Селин?», — показала крошку невестка Валерии.

Лиана нарядила малышку в ползунки с медвежатами. Так мама с дочкой приготовились встречать папу с работы.

По заведенной среди звездных родителей традиции, Лиана и Арсений Шульгины скрывают личико дочки, поэтому на кого больше похожа их наследница, пока неизвестно.

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