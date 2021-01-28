«Леопард не выйдет из моды никогда!»: Хромченко показала пальто, которое всегда выглядит стильно

Стилист посоветовала брать пример с Кейт Мосс, которая умеет одеваться красиво и сдержанно одновременно.

Леопардовый принт несколько сезонов подряд держался в топе самых популярных в мире моды. Нарядный, с характером он неизменно привлекает к себе внимание. Сейчас, казалось бы, интерес к нему должен спадать.

Однако Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» заверила, что не только не стоит выбрасывать вещи с любимым рисунком, но, напротив, самое время приобрести пальто с ним. Оно всегда смотрится выразительно и превращает обычный гардероб в стильный.

«Дело в том, что леопард не выйдет из моды никогда!» — заверила ведущая шоу.

Она посоветовала взять на вооружение аутфиты актрисы Кейт Мосс, у которой пальто с анималистичным принтом – целая коллекция. По словам Эвелины, здесь главное не перейти в вульгарность и найти сдержанные сочетания.

Кроме ярких пальто голливудская я актриса также любит носить облегающие кожаные брюки, косухи с джинсами и платья-комбинации. Их тоже можно взять на вооружение в составлении собственных образов.

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