«В младшие дочери гожусь»: 32-летняя Асмус с новой стрижкой сравнила себя со старшеклассницами

Звезда театра и кино считает, что в своем возрасте выглядит очень молодо.

Актриса Кристина Асмус до сих пор не может привыкнуть к своему новому образу. Девушка коротко подстригла волосы и впервые их покрасила. Теперь звезда сериала «Универ» — не нежная блондинка, а жгучая брюнетка. Решиться на столь кардинальную перемену ее заставила не личная жизнь, а карьера – ради роли Асмус готова почти на все, даже побриться налысо.

32-летняя актриса призналась, что с новым цветом волос ее воспринимают как очень юную девушку. Но звезда попыталась возразить фанатам на это:

«Я снималась в школе и там в массовке были реальные старшеклассницы. И я офигела!!!!! Они так выглядят… Я им с натяжкой в младшие дочери гожусь», — подчеркнула актриса.

При этом Асмус всячески пытается «нарисовать» себе возраст. «Вроде и глаза выпучиваешь а-ля дикая кошка и губы в 2 раза больше карандашом малюешь», — пожаловалась звезда. Но все равно ей больше 18 лет, по ее словам, не дают.

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