«Наша легенда»: Плющенко запечатлелся с 71-летней Родниной на льду своей академии

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко не так давно стал строить тренерскую карьеру. Масштабировать процесс взращиванию юных чемпионов 38-летний фигурист решил по-крупному: он открыл собственную спортивную академию, построил ледовый дворец неподалеку от дома, а также пригласил в штат многих звезд льда.

Накануне в новом ледовом дворце Плющенко, совсем недавно введенном в эксплуатацию, побывала Ирина Роднина. Прославленная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в настоящее время возглавляет профильную спортивную Федерацию. Муж Рудковской запечатлелся с высокой гостей на льду своей академии в окружении воспитанников.

«Наша Легенда и Глава Федерации фигурного катания Подмосковья посмотрела программы спортсменов @angelsofplushenko, а также дала свои профессиональные советы, которые были очень важны для наших ребят!», — подписал снимок Плющенко.

71-летняя Ирина Константиновна не стала надевать коньки, предпочтя выйти на лед в обуви. Многие в комментариях заметили, что выглядит звезда спорта значительно моложе своего возраста.

«Как прекрасно выглядит Ирина Роднина», «Хорошо выглядит», «Ирина Роднина! Вау!», «Да действительно легенда», «Какие люди, гордость страны и Советского Спорта», «Любимая фигуристка моей мамы, с моими любимыми Плющенко и Трусовой. Блин, как же это классно! Ирина Константиновна, мы вас любим!», — пишут поклонники.

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