«Грущу с мишкой»: Волочкова после расставания с таинственным бойфрендом отправилась в ресторан

Анастасия Волочкова не так давно отметила 45-летие. Балерина устроила масштабное пиршество, на котором подарила гостям свое выступление. Но на этом звезда сцены не ограничилась – она продолжает отмечать день рождения до сих пор. Как ранее призналась танцовщица, она любит долго праздновать.

Но праздник омрачило одно обстоятельство – Волочкова рассталась с бойфрендом Олегом, с которым была счастлива последние полгода. С ним она отдыхала на Мальдивах, а прошлой осенью даже чуть не вышла за него замуж. «Этот огонь перегорел», — так назвала разлад с уже бывшим возлюбленным балерина.

Чтобы развеяться после расставания, Волочкова отправилась в ресторан. Там она принимала поздравления с днем рождения, радовалась праздничной атмосфере и веселью, но все-таки уныние ее не покидало.

«Грущу с мишкой», — призналась блондинка, позируя в объятиях огромной плющевой игрушки.

К слову, ее экс-бойфренда никто до сих пор так и не видел. Волочкова тщательно оберегала свое женское счастье от посторонних, показывая только руки Олега в кадре.

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