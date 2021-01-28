«Когда, если не сейчас»: Бузова после расставания с Манукяном снова сменила имидж

Телеведущая постаралась кардинально преобразиться. Но пообещала вернуться к более спокойному образу.

Ольга Бузова недавно грандиозно отметила свой 35-й день рождения. На юбилее певицы присутствовал весь свет шоу-бизнеса. Правда, ее возлюбленного, блогера Давида Манукяна, рядом не оказалось. Дело в том, что накануне празднества между ними состоялся разрыв. И причины, по которым это произошло, телеведущая не стала скрывать.

После расставания Бузова недолго горевала. Она повеселилась от души, решив кардинально преобразиться. Девушка нарастила себе волосы впечатляющей длины. Переход от своего оттенка волос к наращенному блонду она сделала максимально мягким.

«А когда, если не сейчас», — заметила поющая телеведущая. И поспешила добавить: «Конечно, длину уберу потом, но захотелось немного так походить».

К слову, Бузова очень часто меняет имидж. Даже к Мальдивам, на которых провела все новогодние каникулы, телеведущая основательно преобразилась: она сделала себе афрокосы и была очень довольна новой собой.

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