Мамина модница: Лиза Галкина в платье с шотландской клеткой и красных колготках позировала с братиком

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина подрастают близнецы Лиза и Гарри. Ребята учатся в первом классе и не скрывают, что обожают школу. Помимо уроков, у них в расписании – занятия иностранным языком, плавание, физкультура, игра на пианино. И во всем дети Примадонны преуспевают. Успехами брата и сестры гордится и отец.

больше по теме «Ой, вообще…»: Лиза и Гарри Галкины рассказали про первый день в школе после каникул

Регулярно Максим Галкин показывает фолловерам в Instagram, как растут и развиваются Лиза и Гарри. Как и все сверстники в их возрасте, брат с сестрой любят от души пошалить, но очень тепло общаются друг с другом. В Сети появилось фото Лизы и Гарри, на котором дети крепко обнимают друг друга.

Для снимка Лиза Галкина облачилась в платье в шотландскую клетку и красные колготки. Сандалики на ней тоже были подобраны в тон. Стоит заметить, что семилетняя дочка Пугачевой любит модничать и даже устраивает показы мод дома.

Смотрите также