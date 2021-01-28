«Стыдоба»: Бородина отправилась на ночной шопинг за люксовыми обновками

Девушка решила пополнить недавно разобранный гардероб новыми вещами. Но пожурила себя за приобретения.

Телеведущая Ксения Бородина недавно серьезно разобрала свой роскошный гардероб. Девушка обожает шопинг, к тому же является публичной персоной, а потому ее платяному шкафу может позавидовать не одна столичная модница. У теледивы набралась куча платьев и комбинезонов, с которыми она решила попрощаться. И теперь освободившееся пространство она спешит восполнить.

Накануне Бородина отправилась на ночной шопинг. О плюсах такого выхода за покупками Ксения откровенно поведала своим подписчикам.

«Обожаю ночной шопинг! Никого нету. Обычно в центральных всяких магазинах ГУМах, ЦУМах не протолкнуться, а здесь ты одна, идешь никому ненужная», — радуется Бородина.

В итоге девушка сама не заметила, как накупила кучу обновок. «Ну что это такое!? Что это такое?», — негодует телеведущая.

«Стыдоба, я считаю! Это уже некрасиво так себя вести, — стала отчитывать себя Бородина за покупки. И нашла виновного: «Во всем виноват муж, который поехал не той дорогой».

В руках Бородина несла внушительные пакеты из любимого бутика Prada и не менее знаменитого Hermes.

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