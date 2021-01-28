«Любимый цвет»: невестка Валерии нарядила внучку певицы во все розовое

Совсем скоро в семье младшего сына певицы Валерии будут отмечать первую дату – дочке Арсения Шульгина исполнится 1 месяц. На свет крошка Селин появилась в первый день нового года, и сообщила об этом радостном событии сама новоиспеченная бабушка.

Кроха растет не по дням, а по часам. И мама с папой в ней души не чают, буквально не могут надышаться. Первую в жизни прогулку дочке подарил Арсений, а позже молодая мамочка стала бывать на свежем воздухе сама. Девушка делится редкими кадрами с внучкой Валерии в своем микроблоге, рассказывая, как у них дела. И на этот раз нарядила малышку в нежные оттенки.

«…и все равно в розовом. Вы уже поняли, какой у меня любимый цвет», — подписала снимок молодая мамочка.

На кадрах крошка Селин в розовом слипе лежит в воздушном облаке одеяла в тон. Невестка Валерии снабдила снимок сердечками – она призналась, что с первого дня очень полюбила долгожданную дочку. «Как же я рада быть мамой дочки», — добавила девушка.

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