«Дай Бог каждой так выглядеть в 39»: Собчак в лиловом бикини похвасталась подтянутой фигурой

39-летняя блогер, журналистка Ксения Собчак обожает эпатировать публику не только яркими и резкими высказываниями. Внешность светской львицы давно стала притчей во языцех, сопутствующей «блондинке в шоколаде» на протяжении всей ее карьеры. Но сама Ксения Анатольевна обладает повышенной самоиронией, и все колкие обращения отлетают от нее, как от стенки – горох.

Сейчас Собчак с мужем, Константином Богомоловым, и сыном от брака с Максимом Виторганом Платоном отдыхает на Мальдивах. Девушка пожаловалась на высокую загруженность курорта и факт, что спонтанно забронировать здесь отель практически нереально.

При этом Собчак снабдила свое рассуждение фотографией в бикини. Она в лиловом купальнике позирует на фоне райских пейзажей, демонстрируя подтянутую фигуру на зависть хейтерам.

«Бомба», «Фигура огонь», «Ксения, вы как всегда прекрасны! Дай Бог каждой из нас так выглядеть в 39», «Шикарный вид Ксения», «А тело то подтянула! Красотка», «В какой вы ведьменской форме, Ксения» — оценили поклонники в комментариях.

Кстати, недавно Собчак показала пикантный вид сзади, снабдив ироничной подписью снимок «все лучшее у меня позади». Блондинка явно знает свои сильные стороны и всячески на них делает упор!

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