«Олечка, их надо приготовить!»: Бузову высмеяли за фото с сырыми пельменями

Ольга Бузова предстала на своей страничке в Instagram в довольно неожиданном свете. В скромной белой футболке и очках, на фоне простенького кухонного гарнитура Ольга запечатлелась рядом с тарелкой, полной пельменей, стоимость которых вполне бюджетная. Звезда даже занесла вилку над тарелкой, будто бы собираясь съесть то, что на ней лежит.

«Тратить время на готовку в современном мире – это непозволительная роскошь», — написала Ольга Бузова под картинкой с пельменями.

А ведь всего пару дней назад Ольга Бузова с размахом отмечала свое 35-летие в лучшем ресторане Москвы, угощала гостей черной икрой и поливала «Вдовой Клико». Неужели так сильно поиздержалась?

Контраст ввел в ступор подписчиков теледивы. А когда они еще и рассмотрели, что пельмени на тарелке лежат в замороженном виде, веселью не было конца. Под постом Ольги и пельмешках за короткое время оставлены несколько тысяч комментариев. Публика упражняется в остроумии и откровенно смеется над Бузовой.

«Я, конечно, не люблю готовить, но сырые пельмени есть не буду», «Олечка, прежде чем есть, надо приготовить. Сварить там, пожарить», «Естественно, ты кушаешь эти пельмени. Мы верим», «Почему Дава сбежал? Она его кормила сырыми пельменями», — высказываются в Сети.

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