Онлайн-сервисы покажут премьеру сериала «За час до рассвета»

Онлайн-сервисы more.tv, Wink, и «Кинопоиск HD» готовятся представить премьеру ожидаемого российского сериала наступившего года «За час до рассвета», в котором снялись культовые актеры современного кино — Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските и другие. Криминальная ретродрама включает в себя шестнадцать серий, которые будут выходить по вторникам на указанных ресурсах по подписке.

Действие картины разворачивается в послевоенном 1946 году, главным героям — лейтенанту Денису Журавлеву и майору Шумейко — предстоит нейтрализовать орудующую в городе банду.

«Казалось бы, у нас есть замечательные примеры таких детективов, как «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидация». Но, как ни странно это прозвучит, нам совсем не хотелось быть похожими на эти проекты», — отметил режиссер сериала «За час до рассвета» Игорь Зайцев.

Премьера сериала на онлайн-сервисах состоится во вторник, 16 февраля.

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