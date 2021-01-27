Вечер морепродуктов: Бузова в силуэтном алом платье и сверкающих лодочках поужинала в ресторане

Ольга Бузова начала этот год с отдыха на Мальдивах. Казалось, что в ее жизни настала идиллия и гармония. Однако в день рождения она была опечалена тем, что ее бабушка заболела. Более того, девушка рассталась с Давой. Полтора года они строили отношения, но телеведущая призналась, что о многом умалчивала. Она намекнула на измену блогера, а также на то, что он поднимал на нее руку. Но это не помешало ей с размахом отметить юбилей 25 января, закатив шумную вечеринку.

На празднике Ольга просила, чтобы ее не спрашивали про разрыв с Давой. Она попыталась забыть о грусти и повеселилась с друзьями. Потом телеведущая не выходила на связь. Она отдыхала после банкета, но спустя сутки девушка отправилась готовиться ко дню рождения своей подруги Яны. В салоне красоты ей выпрямили длинные наращенные волосы до бедра. Также звезде сделали макияж с легкими тенями и помадой на губах в стиле омбре.

Для похода в ресторан на набережной Бузова выбрала платье-футляр алого цвета и сверкающие лодочки с золотым блеском. Она покрасовалась в наряде, показав точеную фигуру. Артистка пришла на девичник, где ее уже ждала сестра Анна. Они устроили вечер морепродуктов, поев креветки, мидии, суши и рыбу. Имениннице девушка вручила коробку Louis Vuitton, в которой, скорее всего, была сумка.

Без танцев не обошлось. Бузова повеселилась с подругами. Примечательно, что все были в черных платьях, а телеведущая выбрала яркий алый наряд. Вечер завершился красочным салютом.

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